韓国の伝説のガールズグループ・KARAのメンバーとして活躍し、2014年以降、日本でも俳優として数々のドラマや映画に出演した知英（ジヨン）さん。日本語を使いこなす韓国アーティストはたくさんいるが、そのなかで彼女の語学力は間違いなくトップクラスだ。先日、以前所属していた日本の芸能事務所と業務提携を結び、この冬より日本で再始動することを発表。それを受けて、俳優としてソロアーティストとして、日本で活躍する知英さ