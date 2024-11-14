2023年4月、宮城県柴田町の住宅玄関先で、住人の村上隆一さん（54＝当時）が血まみれで死亡していた事件について、殺人などの罪に問われた男女の裁判員裁判初公判が11月5日、仙台地裁（宮田洋次裁判長）で開かれた。【写真】事件をめぐる人物相関図かなり複雑な人間関係…村上敦子被告の自宅も隆一さんの次男である村上直哉被告（25）と、隆一さんの“長男の妻”であり、直哉被告から見れば義理の姉でもある、村上敦子被告（