やはり「闇」には彼らが潜むのか。11月12日、特殊詐欺の『闇バイト』をSNSで募集した疑いで暴力団組員らが逮捕された事件を受け、熊本県警は指定暴力団「道仁会」本部事務所（福岡県久留米市）に家宅捜索に入った。【独占入手】ここでしか見られない「山口組新報」に掲載された「紋付袴姿の司忍組長」近影「11月1日に熊本市内の男子高校生とその姉がSNSで『短期間で高収入』などと“出し子”や“受け子”の募集を投稿していたこ