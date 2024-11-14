早々に「年間女王」を決めた女子ゴルフの竹田麗央（21）。4月の初優勝から一気に頂点へ駆け上がったが、この少し前には大一番で千載一遇のチャンスをモノにしていた。女子ゴルフの日米女子ツアー共催「TOTOジャパンクラシック」で米ツアー初優勝。この勝利によって2年間の米女子ツアー（LPGA）のシード権を獲得した。【豪快！】竹田麗央のスイングがすごい「竹田は来年の米ツアー挑戦を目指して12月に開催される予選会（通称・Q