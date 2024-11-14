加速がイイ「高性能版RAV4」 北米では名称変更2024年9月26日、トヨタの北米法人は2025年モデルの新型「RAV4 プラグインハイブリッド」を発表しました。これについて、SNSなどではコメントが寄せられています。トヨタ「RAV4 プラグインハイブリッド」2025年北米モデルミディアムサイズSUVのRAV4は1994年に登場。北米ではコンパクトSUVの最量販モデルとして支持されています。【画像】超カッコイイ！ これが「新RAV4」です（