「いい趣味してる」のコメントとともに、イラストレーターのまぼさん（＠yoitan_diary）がSNSにアップした6歳息子さんのエピソードが話題です。 【育児漫画】全編を読む（4ページ）息子さんの通院日、病院の診察が終わったあと「頑張ったねーお昼何食べたい？」とまぼさん。息子さんは「蕎麦」と即答。まぼさんはカレーそばを注文し、息子さんは…「冷やしせいろください」！6歳とは思えないなんとも渋めのセレクトです。&#