先日、求人サイト「タイミー」に掲載された「深夜の夜道で猫を探す」という怪しいバイトの求人広告がX（旧Twitter）で大きな注目を集めた（※現在、当該広告はサイトから削除済み）。【写真】レクサスってこんな車です業務内容は、「指定された道を通り、猫がいたところを地図上で印をつけるだけ」。情報漏洩防止として、アルバイトする人の「携帯電話」や「荷物」を事業者が預かる、と記されている。「闇バイトで強盗する家探しに