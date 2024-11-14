【ワシントン時事】サリバン米大統領補佐官（国家安全保障担当）は１３日の記者会見で、ペルーで開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせ、日米韓首脳会談を開くと発表した。バイデン米大統領、石破茂首相、韓国の尹錫悦大統領が出席する。来年１月に就任するトランプ次期米大統領は政権１期目には同盟を軽視する姿勢が目立った。首脳会談ではトランプ氏の就任を見据え、日米韓３カ国の連携の制度化を協