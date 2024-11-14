北海道・苫小牧警察署は2024年11月13日、苫小牧市に住む会社員の男（54）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は13日午後7時ごろ、苫小牧市内のスーパーで、発泡酒1点（販売価格151円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、店舗の従業員が、男が発泡酒を肩掛けバックに入れて店から出る様子を目撃して、男を確保しました。その後、関係者から警察に「店で食料品を万引きした男を確保している」と110番通報があ