【モデルプレス＝2024/11/14】俳優の岡田将生が主演、中井貴一が共演する、テレビ朝日系木曜ドラマ枠『ザ・トラベルナース』（毎週木曜午後9時〜）の第5話が、14日に放送される。【写真】岡田将生、Instagram初投稿のコメント欄に集まった豪華芸能人◆岡田将生主演「ザ・トラベルナース」本作は、一定の医療行為を実施できる看護資格「NP（＝ナース・プラクティショナー）」を持つ優秀なトラベルナース・那須田歩（岡田）と、謎多