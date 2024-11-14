車の高速走行などによる死亡事故の刑事裁判では、起訴罪名が自動車運転処罰法違反の過失運転致死罪から、より法定刑の重い危険運転致死罪に訴因変更されるケースが相次ぐ。重罰を求める遺族の署名活動も影響しているとみられるが、立証のハードルは高く、適用が認められない例もある。宇都宮市内の国道で２０２３年２月、時速１６０キロ超の車に追突されたバイクの男性が死亡。車を運転した男について、宇都宮地検は過失運転致