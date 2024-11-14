ブラジル南東部の約８０００万年前（白亜紀後期）の地層から小柄な鳥類のほぼ完全な化石が発見され、新属新種に分類された。頭骨の内部構造から脳の進化の解明が進むと期待される。米ロサンゼルス郡立自然史博物館や英ケンブリッジ大などの研究チームが１３日付の英科学誌ネイチャー電子版に発表した。この新種鳥類の年代は、約１億５０００万年前（ジュラ紀後期）の原始的な鳥類「始祖鳥」と現代の鳥類の中間に当たる。全身は