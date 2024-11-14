昨今、各業界でAIを活用した業務システムの開発が急加速している。【映像】熊田曜子がランジェリー姿で大胆ポーズ続発する闇バイト事件に歯止めをかけるべく警視庁がAIを活用。さらに高齢者の健康維持をサポートするAI映像対話システムとして開発されたのが「AI小林幸子」だ。そんななか、熊田曜子をモデルとした「AI熊ちゃん」も登場した。中古トラックの買取・販売を行う「トラック王国」ではAI