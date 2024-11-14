【スーパーフォーミュラ】第9戦（決勝・11月10日／鈴鹿サーキット）【映像】あわや接触 “急加速”の瞬間一発の速さに定評のある25歳の伏兵レーサーが、最終戦で見せた驚異のスタートが話題を呼んでいる。前日9日の第8戦で優勝した25歳の太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）は、予選で野尻智紀（TEAM MUGEN）と坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）の間に割って入る2番手につけて坪井のチャンピオン獲得を阻止。決勝ではシ