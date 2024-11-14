中野洋昌国土交通相は１３日、報道各社のインタビューに応じ、災害に強いインフラ整備などを進める防災・減災、国土強靱（きょうじん）化の「５カ年加速化対策」について、最終年度となる２０２５年度に向け「必要十分な予算を確保したい」と述べた。能登半島地震の被災地を視察で訪れる考えも示した。―国土強靱化の予算規模と２６年度以降の方針は。国土強靱化は非常に重要なテーマだ。２５年度は加速化対策に必要十分な予