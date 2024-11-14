江藤拓農林水産相は１３日、報道各社のインタビューでコメの価格高騰について、不安になる消費者の立場に理解を示した上で、農家の暮らしも考える機会にしてほしいと訴えた。主なやりとりは次の通り。―今夏、コメが品薄になった。南海トラフ地震の臨時情報が出て、消費者は一気に買いに走った。最終的に価格が上がったことについて消費者が不安を抱いていることはよく分かる。ただ、農家にも暮らしがあり、消費者には農家の