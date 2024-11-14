俳優の松本若菜が主演するフジテレビ木曜劇場『わたしの宝物』（毎週木曜後10：00）の第5話が、14日放送される。それに先立ち、あらすじと場面写真が公開された。【写真】透明感あふれる！純白ドレス姿の松本若菜同作は夫以外の男性との子どもを、夫との子と偽って産んで育てる「托卵」を題材に、“大切な宝物”を守るために悪女になることを決意した一人の女性とその夫、そして彼女が愛した彼、3人のもつれあう感情を完全オ