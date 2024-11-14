愛知県津島市で11月13日午後、小屋が燃えました。発生直後の火事は、上空からでもハッキリと確認できました。消防によりますと津島市神守町で13日午後1時半すぎ、「小屋が燃えている」と119番通報がありました。炎と煙に包まれた小屋は、骨組みがむき出しに。火災発生からおよそ20分後、爆発したように火の勢いが増します。懸命に消火活動にあたる消防隊員のすぐ近くでも。噴き出す炎に消防隊も思わず後ずさりです。この火