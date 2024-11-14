【第165話】 11月14日 無料公開 集英社は11月14日、赤坂アカ氏（原作）と横槍メンゴ氏（作画）によるマンガ「【推しの子】」第165話「そして」の無料公開を少年ジャンプ＋にて開始した。 第165話ではアクアの死後、遺された人達の様子が黒川あかねの目線で描かれる。 次回は最終回となり、更新は11月21日予定。なお11月14日現在、少年ジャンプ＋では第153話以降の無料公