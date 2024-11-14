Netflixシリーズ『イカゲーム』シーズン2の配信に先駆け、これまで謎に包まれていた＜新たなゲーム参加者5名の素性＞が明らかに。新場面写真も公開となった。新プレイヤー5名の素性がついに判明！新ゲームチラ見えの新場面写真も解禁先日解禁された最新予告でその姿をお披露目し話題をさらった元IZ*ONEのチョ・ユリは、詐欺に遭いやむなくゲームに参加することになったジュニ、人気俳優イム・シワンは逃亡中の元インフルエンサー・