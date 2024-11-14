大阪府門真市は、物価高騰対策や地域経済の活性化などを目的に「カドマツーリズムdeキャッシュレスキャンペーン第二弾」を11月11日から30日まで実施する。キャンペーン告知●消費喚起・経済の活性化に目的にキャンペーン期間中、大阪府門真市の対象店舗において、対象の決済サービス（d払い、au PAY、楽天ペイ、AEON Pay）のいずれかで決済すると、もれなく決済額の10％が戻る。還元上限は1決済サービスにつき1回1000円相当、