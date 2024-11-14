●午前中は高気圧にしっかり覆われて日ざし十分。午後は雲が目立つも天気の大きな崩れはない見通し●あす15日(金)の午前中から、気圧の谷による雨雲が接近し、県内の広い範囲で雨に●暴風域を伴った非常に強い勢力の台風25号は、この週末にかけて台湾付近を北上。来週19日(火)には熱帯低気圧へと変わる予想●来週は北からの冷たい風が流れ込み、ようやく秋本番の冷え込みに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 現在の気温です。内陸や山間部を