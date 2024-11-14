【カイロ時事】シリアの国営メディアは１３日、同国中部ホムス南郊をイスラエル軍が空爆したと報じた。レバノン国境に近い道路や橋が標的になったという。死傷者は伝えられていない。イスラエル軍は、シリアとレバノンを結ぶ「武器の密輸経路」を攻撃したと発表した。レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラとの戦闘を巡り、イスラエルのネタニヤフ首相は、イランによるヒズボラへの武器供給ルートを断つ必要があると訴え、