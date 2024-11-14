【ニューヨーク時事】１３日のニューヨーク株式相場は、米物価指標を背景に連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げへの期待が高まり、反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比４７．２１ドル高の４万３９５８．１９ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５０．６６ポイント安の１万９２３０．７４で引けた。