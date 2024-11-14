11日、レバノン南部でイスラエル軍の空爆により12人が死亡した。【映像】何も残らない…イスラエルの攻撃の被害攻撃を受けた建物には15人以上の住民がいた。「午前4時50分、夜明けの祈りの時間帯に2回の空爆がこの建物を襲い、見てのとおり完全に消し去りました」（遺族）レバノンの国営メディアによると、死傷者のほとんどは女性と子どもで、救助隊が行方不明者を捜索中だ。レバノン保健省は10日と11日の2日間で54人が死亡