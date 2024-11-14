自民党が「政治とカネ」の問題で批判の再燃を警戒し、対応を徹底している。１３日の副大臣・政務官人事では、政治資金問題があった議員を起用せず、政治資金規正法の再改正などは年内に終えたい考えだ。もっとも野党は来年夏の参院選での争点化を狙っており、自民内でも幕引きは難しいとの見方は多い。慎重姿勢「本人の手腕、経験などを総合的に勘案した」林官房長官は１３日の記者会見で、副大臣２６人と政務官２８人の起用