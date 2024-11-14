アイドルグループ・Task have Funの里仲菜月（21）が、14日発売の『週刊ヤングジャンプ』50号（集英社）のグラビアに登場。今年グラビアデビューするといきなり大バズリ中のゴールデンルーキーが、ハジける笑顔と超絶スタイルをたっぷり披露した。【別カット】あふれんばかり…寝転び色っぽい表情で大胆バスト披露の里仲菜月芸歴10年にして今年5月に衝撃の初水着を解禁すると、強烈なルックスとアイドルグラビア界随一のスタイ