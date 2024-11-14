韓国の5人組グループ・NewJeansが、あす15日放送の日本テレビ系『ニノさん』2時間SP（後7：00）にゲスト出演し、日本のバラエティー番組初出演を果たす。来日中での緊急収録となり、二宮和也（嵐）、朝日奈央、有岡大貴（Hey! Say! JUMP）、ヒコロヒーが魅力を引き出す。【写真】世代を問わず魅了するNewJeansのライブ写真、歴代アー写もまずは、全員が特技を披露する。実写映画『リトル・マーメイド』韓国吹替版の声優など多