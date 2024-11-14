現役時代にマンチェスター・ユナイテッド、ワトフォード、WBAなどでプレイしてきた元イングランド代表GKベン・フォスター。長くプレミアリーグでプレイしてきたフォスターにとって、忘れられないストライカーがいるという。フォスターがNo.1に指名したのは、チェルシーで活躍したFWディディエ・ドログバだ。フォスターが現役の頃はウェイン・ルーニー、ロビン・ファン・ペルシー、ティエリ・アンリ、セルヒオ・アグエロなど他にも