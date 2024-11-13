ここまでプレミアリーグで首位をキープし、CLでも唯一の4連勝で首位に立つリヴァプール。ユルゲン・クロップからアルネ・スロットに監督が変わり、今シーズンは苦戦するという見方もあったなか、最高のスタートを切っている。スロット新体制ではライアン・グラフェンベルフやルイス・ディアスといった選手らが覚醒しているが、変わらぬ存在感を見せているのはリヴァプールのキングことモハメド・サラーだ。昨シーズンは公式戦44試