ドイツのオラフ・シュルツ首相が率いる連立政権が崩壊、政権維持にも黄信号が点っている（写真：Krisztian Bocsi／Bloomberg）ドイツのオラフ・ショルツ首相は与党連合の崩壊を受け、11月11日から開催される国連の気候変動枠組条約第29回締約国会議（COP29）に出席しないことを明らかにした。気候変動対策の世界最優等国を自負するドイツ首相の欠席は、今のドイツを象徴する出来事だ。一方、欧州連合（EU）議長国のハンガリーのナ