ダウン症のあるアマチュア落語家で詩人の村上有香さんとお母さまの村上喜美子さんに、落語に出合ったきっかけや、子育てで心がけてこられたことについて伺いました。（全2回中の1回） 【写真】「西の代表として見事優勝」高座で落語を披露する有香さん など（全10枚） 書きとめてきたユニークな表現を落語のネタに 高座で落語を披露する有香さん ── 有香さんが落語を始められたきっかけを教えてくだ