ダウン症のある詩人でアマチュア落語家の村上有香さん。ダウン症があることを自覚し、受容するまでのお話をお母さまの村上喜美子さんとともに伺いました。（全2回中の2回） 【写真】「花柄の着物がきれい」成人を祝う会での有香さんと父 など（全10枚） 自分の中の偏見や無知を反省した日 生後4か月。初めて頭を持ち上げた日、周りにいた両親は拍手喝采で大喜び！ ── 有香さんの小さいころのお話を聞かせて