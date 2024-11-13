アーティストとして活躍するKさん。「時間が経つほど似ているところが増えた」という義理の父である関根勤さんとのおもしろ仲良しエピソードを笑顔で語ってくれました。（全3回中の1回） 【写真】「プライベートまでおもしろすぎ！」Kさんと関根勤さんのゴルフ場での一枚など（全10枚） 「友達にモノマネ披露も」プライベートの姿 ── 妻の関根麻里さんとご結婚前に、父親の関根勤さんと共演したこと