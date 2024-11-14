［ワシントン１３日ロイター］ - トランプ次期米大統領は１３日、共和党の保守強硬派マット・ゲーツ下院議員（４２）を司法長官に指名すると発表した。扇動的な発言で知られ、過去に性的人身売買の疑いで司法省の捜査を受けている。トランプ氏は声明で、ゲーツ氏が「武器化された政府を終わらせ、国境を守り、犯罪組織を解体し、司法省に対する米国民の打ち砕かれた信頼と信用を回復するだろう」と述べた。ゲーツ氏は法律事務