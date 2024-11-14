「発明奨励賞」を受賞マツダの手動運転装置付き車両「Self-empowerment Driving Vehicle（セルフ・エンパワーメント・ドライビング・ビークル、以下SeDV）」が、令和6年度中国地方発明表彰（主催：公益社団法人発明協会）の「発明奨励賞」を受賞したと発表した。【画像】ベースとなるマツダ「CX-30」と「MX-30」を写真でみる全96枚地方発明表彰は、地方における発明の奨励・育成を図り、科学技術の向上と地域産業の振興に寄与す