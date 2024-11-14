都内のインターナショナルスクールに通う渡部杏樹くん（11歳）。国際的な数学の大会に参加した天才少年を取材した。【映像】渡部杏樹くんの“天才エピソード”杏樹くんは、世界の国々が参加し数学の知識を競う「コペルニクス数学オリンピック」に参加。結果は小学5、6年生のカテゴリーで、上位10％の人しか受け取れない金メダルを獲得。さらにその中でも世界2位になった。来年は1位を狙っている。「2位で悔しかったけど嬉しか