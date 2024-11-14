中国人民銀行（中央銀行）は11日、2024年10月の金融統計データを発表した。それによると、今年1-10月に、人民元建て融資は16兆5200億元（約347兆円）増加した。この融資は主にどこへ向かったのだろうか。人民銀行によると、10月末現在、「専精特新（専門化・精密化・特徴化・新規性）」の企業向け融資残高は前年同期比13．6％増の4兆2300億元、テクノロジー型中小企業向け融資残高は同21％増の3兆1700億元、包摂融資としての小企業