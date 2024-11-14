ことし6月、岐阜県各務原市で20代の女性を車に監禁し、複数回にわたって抱きつくなどしたとして、岐阜県職員の40歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】岐阜県職員を逮捕知人女性を車に監禁し抱きつくなどした疑い 逮捕されたのは各務原市に住む岐阜県健康福祉部国民健康保険課の主任、高麗貴文容疑者（40）です。警察によりますと、高麗容疑者はことし6月、各務原市内を走る車の助手席に20代の女性を監禁し、停車した際に、