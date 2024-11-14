12月26日から独占配信されるNetflixシリーズ『イカゲーム』シーズン2より、元IZ＊ONEチョ・ユリ、イム・シワンらが演じる新キャラクター5名の素性が発表され、新ゲームがチラ見えする新場面写真も解禁された。【写真】元IZ＊ONEチョ・ユリ、イム・シワン、ヤン・ドングら、『イカゲーム』シーズン2場面写真ギャラリー本作は、ぼう大な借金や深刻なトラブルにより人生を諦めかけた者たちが、“人生一発逆転”できるほどの高額賞