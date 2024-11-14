タレントの稲村亜美が、14日までにインスタグラムを更新。かわいいゴルフウェア姿に絶賛が相次いでいる。【別カット】美脚すぎる稲村亜美のゴルフウェア姿稲村は「ABC ぺこぱのまるスポゴルフコンペと収録に参加させていただきました」とつづり、出演した『ぺこぱのまるスポ』（ABCテレビ）からオフショットを投稿。白のシャツにベージュのミニスカートを合わせたコーデはかわいらしく、美脚もあらわになっている。また