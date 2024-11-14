トランプ次期米大統領の妻メラニアさん【ワシントン共同】バイデン米大統領の妻ジルさんは13日、トランプ次期大統領の妻メラニアさんに宛てた祝意の手紙をトランプ氏に手渡した。バイデン、トランプ両氏はこの日、ホワイトハウスで引き継ぎのために会談したが、メラニアさんは参加しなかった。ホワイトハウスによると、ジルさんは手紙に引き継ぎの用意ができているとつづった。米メディアによると、大統領の配偶者同士による対