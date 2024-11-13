「ストーンアイランド（Stone Island）」が、40年以上にわたるブランドの歩みを写真とジャーナリストによる寄稿によって紐解いた書籍「STOPIA」の再編集版「STOPIA: UPDATE」を発売した。ストーンアイランド 青山店と公式オンラインストアで取り扱っている。著者は現会長でクリエイティブ・ディレクターのカルロ・リヴェッティ（Carlo Rivetti）で、価格は1万2700円。 【画像をもっと見る】 同書では、ブランドの創設者 マッシ