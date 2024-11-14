11月14日は「世界糖尿病デー」。糖尿病という疾患に対する理解を深め、注意を喚起することを目的とした、世界規模の啓発の日です。健康診断などで、いわゆる“予備軍”と指摘されるケースも少なくない糖尿病ですが、一度発症すると「一生治らない」「完治しない」と聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。糖尿病は本当に完治することはないのか――。自身も30年の1型糖尿病歴がある、内科医・糖尿病専門医の市原由美