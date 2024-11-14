トランプ次期米大統領＝6日、フロリダ州（AP＝共同）【ワシントン共同】米大統領選と同時実施された5日の連邦下院選（定数435）で、CNNテレビは13日、共和党が多数派を維持したと報じた。赤をシンボルカラーとする共和党が大統領職と上下両院を独占する「トリプルレッド」を達成した。トランプ次期大統領が忠臣で周囲を固める中、ホワイトハウスに対する議会のチェック機能が弱まる恐れがある。米国では議会に立法権と予算編成