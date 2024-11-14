〈《紀州のドン・ファン殺人公判》「若いね、20歳？」「ダンナがいるんだろ？」須藤早貴（28）が真夜中の路地で覚醒剤密売人と交わした言葉、ついた嘘〉から続く和歌山地裁で続く須藤早貴被告（28）の裁判員裁判が佳境を迎えている。2018年5月24日、“紀州のドン・ファン”こと和歌山県田辺市の資産家・野崎幸助氏（享年77）が、自宅2階の寝室で全裸のまま絶命していた。発見したのは、新婚4カ月足らずの55歳年下妻で当時22歳の