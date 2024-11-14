多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA（ミナ）、SANA（サナ）、MOMO（モモ）からなる3人組ユニット・MISAMOが、14日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に初出演する。【写真】日本のトーク番組に初出演したMISAMO「MISAMO」というユニットで昨年デビューした3人は、日本のトーク番組に出演すること自体が初めて。両手の親指と人差し指で矢印を作り、泣いている顔文字のような形にする「T