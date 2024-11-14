動画配信サービス「Netflix」の世界的メガヒット作、Netflixシリーズ『イカゲーム』シーズン2が12月26日より配信開始となる（シーズン1は独占配信中）。シーズン2に登場する、詐欺被害でお金に困る若者、逃亡中の元インフルエンサー、借金まみれのギャンブル息子と息子の借金返済のため参加する母など、新プレイヤー５人の素性が明らかになった。彼らに加え、未だ謎に包まれたままの新キャラクターの姿、そして新たなゲームの雰
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- 8. 園児7人に性的暴行 懲役14年判決
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- 10. Z李らグループ 「トクリュウ」か
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