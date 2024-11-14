10月の衆院選で、石破茂首相が率いる自民党は、こんな公約を掲げていた。【写真】堂々とスマホを構える福田かおると、笑みを浮かべる向山淳《私たちは、厳しい反省のもと、政党である以前の問題として社会の一員としての基本に立ち返り、まずは“ルールを徹底して守る政党”に生まれ変わります》しかし、初当選した同党の新人女性議員が、さっそくやらかした。ピカピカな経歴を持つ2人だが選挙後の11月11日、初登院した自民