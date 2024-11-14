メキシコGPでF1出走400戦を達成したフェルナンド・アロンソ連載【堂本光一 コンマ一秒の恍惚Web】RACE18アメリカ、メキシコ、ブラジルで開催されたアメリカ大陸での3連戦は、フェラーリ2勝、レッドブル1勝という結果に終わった。ブラジルGPでマックス・フェルスタッペが優勝したことで、チャンピオン獲得に王手をかけた。次戦のラスベガスGP（決勝11月24日）でフェルスタッペンが優勝すれば、4年連続のタイトル獲得が決まる。一方